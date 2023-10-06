Шеина (Воронина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Воронина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Воронин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шеин Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1877

Муж: Шеин Тимофей Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Шеин Антоний Тимофеевич

Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1882

Сын: Шеин Иов Тимофеевич

Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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