Шеина (Воронина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Воронин Иван
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1879
Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1882
Сын: Шеин Иов Тимофеевич
Отец ребёнка: Шеин Тимофей Константинович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно