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Шеин Тимофей Константинович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шеин Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1877

Жена: Шеина Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Шеин Антоний Тимофеевич

Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1882

Сын: Шеин Иов Тимофеевич

Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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