Шеин Тимофей Константинович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1877
Жена: Шеина Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1879
Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1882
Сын: Шеин Иов Тимофеевич
Мать ребёнка: Шеина Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно