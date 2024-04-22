Опришкина (Дикая) Евфимия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опришкина (Дикая) Евфимия Пантелеймоновна

Место рождения

Талалаевка, Чернігівська область

Дата рождения

08.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1887

Отец: Дикий Пантетелеймон Несторович

Мать: Дикая Параскева Емельяновна

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
07.01.1907

Муж: Опришкин Федор Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Опришкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Опришкин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Опришкин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1918

Дочь: Опришкина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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