Опришкина (Дикая) Евфимия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения08.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1887
Бракосочетание
07.01.1907
Рождение ребёнка
29.07.1907
Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Опришкин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Опришкин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
19.10.1918
Дочь: Опришкина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Опришкин Федор Евсеевич
Смерть
Неизвестно