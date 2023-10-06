Рябуха Савва Карпович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1864
Отец: Рябуха Карп Игнатьевич
Мать: Рябуха Татьяна Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Телеш Мелания Саввична
Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1886
Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно