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Рябуха Савва Карпович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.12.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1864

Отец: Рябуха Карп Игнатьевич

Мать: Рябуха Татьяна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Рябуха Евфимия Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Телеш Мелания Саввична

Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Рябуха Моисей Саввович

Мать ребёнка: Рябуха Евфимия Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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