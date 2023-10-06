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Рябуха Моисей Саввович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1886

Отец: Рябуха Савва Карпович

Мать: Рябуха Евфимия Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1911

Жена: Рябуха Параскева Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Рябуха Дмитрий Моисеевич

Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Рябуха Феодосий Моисеевич

Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1914

Сын: Рябуха Павел Моисеевич

Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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