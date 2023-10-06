Рябуха Моисей Саввович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1886
Отец: Рябуха Савва Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1911
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1911
Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Рябуха Феодосий Моисеевич
Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1914
Мать ребёнка: Рябуха Параскева Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно