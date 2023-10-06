Рябуха (Василенко) Параскева Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха (Василенко) Параскева Саввична

Рябуха (Василенко) Параскева Саввична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890

Отец: Василенко Савва Авксентьевич

Мать: Василенко Мотрона Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1911

Муж: Рябуха Моисей Саввович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Рябуха Дмитрий Моисеевич

Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1913

Сын: Рябуха Феодосий Моисеевич

Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1914

Сын: Рябуха Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close