Рябуха (Василенко) Параскева Саввична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1890
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1911
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1911
Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1913
Сын: Рябуха Феодосий Моисеевич
Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1914
Отец ребёнка: Рябуха Моисей Саввович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно