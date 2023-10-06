Рябуха (Мохир) Евфимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Мохир) Евфимия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Рябуха Савва Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Телеш Мелания Саввична

Отец ребёнка: Рябуха Савва Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1886

Сын: Рябуха Моисей Саввович

Отец ребёнка: Рябуха Савва Карпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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