Рябуха (Мохир) Евфимия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.12.1884
Дочь: Телеш Мелания Саввична
Отец ребёнка: Рябуха Савва Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1886
Отец ребёнка: Рябуха Савва Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно