Телеш (Рябуха) Мелания Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телеш (Рябуха) Мелания Саввична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884

Отец: Рябуха Савва Карпович

Мать: Рябуха Евфимия Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Серафима Трофимовна

Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1908

Сын: Телеш Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910

Сын: Телеш Иван Трофимович

Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Телеш Николай Трофимович

Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Телеш Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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