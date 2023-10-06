Телеш (Рябуха) Мелания Саввична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1884
Отец: Рябуха Савва Карпович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1905
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Серафима Трофимовна
Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1908
Сын: Телеш Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910
Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1913
Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1915
Отец ребёнка: Телеш Трофим Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно