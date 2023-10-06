Телеш Григорий Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.04.1908
Дата смерти29.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908
Отец: Телеш Трофим Алексеевич
Мать: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.07.1910
Черниговская губерния, Российская империя