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Телеш Григорий Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.04.1908

Дата смерти

29.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1908

Отец: Телеш Трофим Алексеевич

Мать: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.07.1910
Черниговская губерния, Российская империя
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