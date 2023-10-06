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Телеш Трофим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Серафима Трофимовна

Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1908

Сын: Телеш Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910

Сын: Телеш Иван Трофимович

Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Телеш Николай Трофимович

Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Телеш Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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