Телеш Трофим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1905
Жена: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Серафима Трофимовна
Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.04.1908
Сын: Телеш Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910
Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1913
Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1915
Мать ребёнка: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно