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Телеш Николай Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.05.1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913

Отец: Телеш Трофим Алексеевич

Мать: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: пропал безвести
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