Телеш Николай Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.05.1913
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913
Отец: Телеш Трофим Алексеевич
Мать: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: пропал безвести