(Телеш) Серафима Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телеш) Серафима Трофимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1906

Дата смерти

08.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906

Отец: Телеш Трофим Алексеевич

Мать: Телеш Мелания Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1910
Черниговская губерния, Российская империя
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