(Телеш) Серафима Трофимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1906
Дата смерти08.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1906
Отец: Телеш Трофим Алексеевич
Мать: Телеш Мелания Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1910
Черниговская губерния, Российская империя