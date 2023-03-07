Добрынина Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти03.02.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Добрынин Козьма Кондратьевич
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Добрынин Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Добрынин Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Ефимия Кондратьевна
Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич
Смерть
03.02.1797