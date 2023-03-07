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Добрынина Мария Григорьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

03.02.1797

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Добрынин Козьма Кондратьевич

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Добрынин Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Добрынин Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Кондратий Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Ефимия Кондратьевна

Отец ребёнка: Добрынин Кондратий Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
03.02.1797
Тула, город Тула, Тульская область
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