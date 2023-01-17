Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Зябрева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.05.1771 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно