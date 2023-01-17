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Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Добрынин Кондратий Евсеевич

Мать: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Зябрева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1771 ст.

Сын: Добрынин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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