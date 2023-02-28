Добрынин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1771 ст.
Бракосочетание
15.01.1794
Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно