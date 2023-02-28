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Добрынин Иван Андреевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

19.05.1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1771 ст.

Отец: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Мать: Добрынина Фёкла Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
15.01.1794

Жена: Добрынина Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.

Сын: Добрынин Иван Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Добрынин Петр Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Добрынин Павел Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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