Добрынина (Мескотинова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Мескотинова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
15.01.1794

Муж: Добрынин Иван Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.

Сын: Добрынин Иван Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Добрынин Петр Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Добрынин Павел Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1853
Тула, город Тула, Тульская область
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