Добрынина (Мескотинова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1794
Рождение ребёнка
27.04.1798 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Добрынин Иван Андреевич
Смерть
1853