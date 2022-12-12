Добрынин Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Добрынин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Добрынин Александр Петрович
Мать ребёнка: Добрынина Любовь Ивановна
Бракосочетание
До 1830 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Добрынина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно