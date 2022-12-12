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Добрынин Петр Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Добрынин Иван Андреевич

Мать: Добрынина Анна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Добрынин Александр Петрович

Мать ребёнка: Добрынина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1830 ст.

Жена: Добрынина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Добрынина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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