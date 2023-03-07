Добрынина Фёкла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Фёкла Тимофеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Зябрева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1771 ст.

Сын: Добрынин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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