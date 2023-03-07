Добрынина Фёкла Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Зябрева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Рождение ребёнка
19.05.1771 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно