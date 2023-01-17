Добрынин Кондратий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти16.01.1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Добрынин Козьма Кондратьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Добрынин Никита Кондратьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Добрынин Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Ефимия Кондратьевна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна
Смерть
16.01.1789