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Добрынин Кондратий Евсеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

16.01.1789

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Добрынин Евсевей Терентьевич

Мать: Добрынина Матрёна Никитична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Добрынин Андрей Большой Кондратьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Добрынин Козьма Кондратьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Добрынин Никита Кондратьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Добрынин Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Ефимия Кондратьевна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
16.01.1789
Тула, город Тула, Тульская область
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