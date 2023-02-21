Добрынина Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынина Матрёна Никитична

Добрынина Матрёна Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Добрынин Антон Евсеевич

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Добрынина Степанида Евсеевна

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Добрынин Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Добрынин Пётр Евсеевич

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Добрынин Кондратий Евсеевич

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Добрынин Игнат Евсеевич

Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Евсевей Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close