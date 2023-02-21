Добрынина Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Добрынина Степанида Евсеевна
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1709
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Добрынин Кондратий Евсеевич
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Добрынин Евсевей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно