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Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

07.10.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Добрынин Кондратий Евсеевич

Мать: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Добрынин Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1781 ст.

Сын: Добрынин Никита Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1784 ст.

Дочь: Добрынина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Добрынина Фёкла Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.

Сын: Добрынин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1795 ст.

Сын: Добрынин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
07.10.1799 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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