Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти07.10.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Рождение ребёнка
08.09.1781 ст.
Сын: Добрынин Никита Андреевич
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.09.1784 ст.
Дочь: Добрынина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Добрынина Фёкла Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.
Сын: Добрынин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1795 ст.
Сын: Добрынин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Добрынина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрынина Анна Павловна
Смерть
07.10.1799 ст.