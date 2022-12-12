Добрынина (Осетрова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.09.1781 ст.
Сын: Добрынин Никита Андреевич
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.09.1784 ст.
Дочь: Добрынина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Добрынина Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.
Сын: Добрынин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.11.1795 ст.
Сын: Добрынин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно