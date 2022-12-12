Добрынина (Осетрова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Осетрова) Анна Павловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Добрынин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1781 ст.

Сын: Добрынин Никита Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1784 ст.

Дочь: Добрынина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Добрынина Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.

Сын: Добрынин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1795 ст.

Сын: Добрынин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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