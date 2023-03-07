Добрынин Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
06.05.1795 ст.
Жена: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1797 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Маликова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Добрынина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Добрынина Анна Петровна
Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно