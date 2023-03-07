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Добрынин Пётр Андреевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Мать: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
06.05.1795 ст.

Жена: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1797 ст.

Сын: Добрынин Никита Петрович

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Маликова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Добрынина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Добрынина Анна Петровна

Мать ребёнка: Добрынина Мария Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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