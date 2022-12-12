Добрынина (Красноглазова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Красноглазова) Мария Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
06.05.1795 ст.

Муж: Добрынин Пётр Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1797 ст.

Сын: Добрынин Никита Петрович

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Маликова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Добрынина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Добрынина Анна Петровна

Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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