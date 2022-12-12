Добрынина (Красноглазова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1795 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1797 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Маликова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Добрынина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Добрынина Анна Петровна
Отец ребёнка: Добрынин Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно