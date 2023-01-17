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Добрынин Андрей Андреевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.11.1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1795 ст.

Отец: Добрынин Андрей Меньшой Кондратьевич

Мать: Добрынина Анна Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Добрынина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Добрынин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Добрынин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Добрынина Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Добрынина Вера Андреевна

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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