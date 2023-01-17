Добрынин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1795 ст.
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Добрынина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Добрынин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Добрынин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Добрынина Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Добрынина Вера Андреевна
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно