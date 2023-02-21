Добрынина Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Добрынина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Добрынин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Добрынин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Добрынина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Добрынина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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