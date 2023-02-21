Добрынина Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Добрынина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Добрынин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Добрынин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Добрынина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Добрынина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Добрынин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно