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Добрынин Козьма Кондратьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Добрынин Кондратий Евсеевич

Мать: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1766 ст.

Жена: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.

Сын: Добрынин Сергей Козьмич

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.

Сын: Добрынин Иван Большой Козьмич

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Добрынин Пётр Козьмич

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Добрынин Иван Меньшой Козьмич

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1782 ст.

Дочь: Власова Татьяна Козминична

Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1806
Тула, город Тула, Тульская область
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