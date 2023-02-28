Добрынин Козьма Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Бракосочетание
27.01.1766 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.
Сын: Добрынин Иван Большой Козьмич
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Добрынин Иван Меньшой Козьмич
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.11.1782 ст.
Дочь: Власова Татьяна Козминична
Мать ребёнка: Добрынина Наталья Гавриловна
Смерть
1806