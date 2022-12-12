Добрынина (Кондрашова) Наталья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти02.10.1791 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Бракосочетание
27.01.1766 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.
Сын: Добрынин Иван Большой Козьмич
Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Добрынин Иван Меньшой Козьмич
Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.11.1782 ст.
Дочь: Власова Татьяна Козминична
Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич
Смерть
02.10.1791 ст.