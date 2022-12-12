Добрынина (Кондрашова) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Кондрашова) Наталья Гавриловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

02.10.1791 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кондрашов Гаврила Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1766 ст.

Муж: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.

Сын: Добрынин Сергей Козьмич

Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1769 ст.

Сын: Добрынин Иван Большой Козьмич

Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Добрынин Пётр Козьмич

Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Добрынин Иван Меньшой Козьмич

Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1782 ст.

Дочь: Власова Татьяна Козминична

Отец ребёнка: Добрынин Козьма Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
02.10.1791 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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