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Кондрашов Гаврила Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Кондрашов Иван Павлович

Мать: Кондрашова Евдокия Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кондрашов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1742

Жена: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Добрынина Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Кондрашов Антон Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кондрашов Лев Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Савва Гаврилович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1771
Тула, город Тула, Тульская область
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