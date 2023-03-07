Кондрашов Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Кондрашов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Добрынина Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Вышегородцева Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Кондрашов Антон Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Савва Гаврилович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Фадеевна
Смерть
1771