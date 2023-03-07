Вышегородцева (Кондрашова) Ирина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышегородцева (Кондрашова) Ирина Гавриловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Кондрашов Гаврила Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Вышегородцев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вышегородцев Матвей Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Вышегородцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Вышегородцев Матвей Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вышегородцев Матвей Васильевич

Смерть
До 1816
Тула, город Тула, Тульская область
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