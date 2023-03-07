Вышегородцева (Кондрашова) Ирина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Вышегородцев Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Вышегородцев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Вышегородцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Вышегородцев Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816