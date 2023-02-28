Вышегородцев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Вышегородцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Вышегородцева Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1815
Дочь: Вышегородцева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Вышегородцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.10.1826 ст.
Сын: Вышегородцев Козьма Иванович
Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна
Смерть
Неизвестно