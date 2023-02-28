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Вышегородцев Иван Матвеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Вышегородцев Матвей Васильевич

Мать: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1814

Жена: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Вышегородцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Вышегородцева Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1815

Дочь: Вышегородцева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вышегородцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1826 ст.

Сын: Вышегородцев Козьма Иванович

Мать ребёнка: Вышегородцева Вера Фёдоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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