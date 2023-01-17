Вышегородцева Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Вышегородцева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Вышегородцева Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
После 1815
Дочь: Вышегородцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Вышегородцев Иван Иванович
Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.10.1826 ст.
Сын: Вышегородцев Козьма Иванович
Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич
Смерть
1839