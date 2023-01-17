Вышегородцева Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВышегородцева Вера Фёдоровна

Вышегородцева Вера Фёдоровна

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Вышегородцева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1814

Муж: Вышегородцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Вышегородцева Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1815

Дочь: Вышегородцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вышегородцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1826 ст.

Сын: Вышегородцев Козьма Иванович

Отец ребёнка: Вышегородцев Иван Матвеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1839
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close