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Вышегородцев Матвей Васильевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Вышегородцев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Вышегородцев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Смерть
1813
Тула, город Тула, Тульская область
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