Вышегородцев Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Вышегородцев Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Вышегородцева Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Вышегородцев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Вышегородцева Ирина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813