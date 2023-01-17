Вышегородцев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Вышегородцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Вышегородцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вышегородцева Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно