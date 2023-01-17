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Вышегородцев Василий Матвеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Вышегородцев Матвей Васильевич

Мать: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Вышегородцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Вышегородцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вышегородцева Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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