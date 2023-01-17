Кондрашова Прасковья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Прасковья Фадеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1793

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кондрашов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1742

Муж: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Добрынина Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Вышегородцева Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Кондрашов Антон Гаврилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кондрашов Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кондрашов Савва Гаврилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1793
Тула, город Тула, Тульская область
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