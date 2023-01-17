Кондрашова Прасковья Фадеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Кондрашов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Добрынина Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Вышегородцева Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Кондрашов Антон Гаврилович
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Кондрашов Савва Гаврилович
Отец ребёнка: Кондрашов Гаврила Иванович
Смерть
Около 1793