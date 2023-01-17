Кондрашов Лев Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
До 1788
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Кондрашова Любовь Львовна
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Ивановна
Работа или профессия
С 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно