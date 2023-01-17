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Кондрашов Лев Гаврилович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Кондрашов Гаврила Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1788

Жена: Кондрашова Наталья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Кондрашова Любовь Львовна

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кондрашов Иван Львович

Мать ребёнка: Кондрашова Наталья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
С 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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