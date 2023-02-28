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Кондрашов Иван Львович
Кондрашов Иван Львович
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Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
Около 1790
Пол
Мужской
Отец
Кондрашов Лев Гаврилович
Около 1756 г.р.
Мать
Кондрашова Наталья Ивановна
Около 1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец:
Кондрашов Лев Гаврилович
Мать:
Кондрашова Наталья Ивановна
Тула
, город Тула, Тульская область
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