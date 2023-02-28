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Кондрашов Иван Львович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кондрашов Лев Гаврилович

Мать: Кондрашова Наталья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
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