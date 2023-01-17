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Кондрашов Антон Гаврилович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Кондрашов Гаврила Иванович

Мать: Кондрашова Прасковья Фадеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Зябрева Матрёна Антоновна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1777

Жена: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Коншина Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Кондрашова Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кондрашов Яков Антонович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Кондрашова Аграфена Антоновна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кондрашов Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1818
Тула, город Тула, Тульская область
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