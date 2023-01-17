Кондрашов Антон Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Зябрева Матрёна Антоновна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Коншина Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Кондрашова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Кондрашова Аграфена Антоновна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Кондрашов Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818