Добрынин Иван Большой Козьмич
Место рождения
Дата рождения06.06.1769 ст.
Дата смерти17.09.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1769 ст.
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Добрынин Василий Иванович
Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
08.11.1794 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1796
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна
Смерть
17.09.1802 ст.