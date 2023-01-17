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Добрынин Иван Большой Козьмич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

06.06.1769 ст.

Дата смерти

17.09.1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1769 ст.

Отец: Добрынин Козьма Кондратьевич

Мать: Добрынина Наталья Гавриловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Добрынин Василий Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Добрынина Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1794 ст.

Сын: Добрынин Иван Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1796

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Федосья Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
17.09.1802 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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