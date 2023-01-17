Старикова (Добрынина) Ефимия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Добрынина) Ефимия Кондратьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Кондратий Евсеевич

Мать: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Стариков Викула Матвеевич

Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1766

Муж: Стариков Матвей Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Стариков Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Старикова Матрёна Матвеевна

Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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