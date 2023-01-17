Старикова (Добрынина) Ефимия Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Стариков Викула Матвеевич
Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Стариков Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Старикова Матрёна Матвеевна
Отец ребёнка: Стариков Матвей Степанович
Смерть
Неизвестно