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Стариков Викула Матвеевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Стариков Матвей Степанович

Мать: Старикова Ефимия Кондратьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1792
Тула, город Тула, Тульская область
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