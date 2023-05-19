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Стариков Викула Матвеевич
Стариков Викула Матвеевич
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Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
Около 1766
Дата смерти
1792
Пол
Мужской
Отец
Стариков Матвей Степанович
Около 1739 г.р.
Мать
Старикова (Добрынина) Ефимия Кондратьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец:
Стариков Матвей Степанович
Мать:
Старикова Ефимия Кондратьевна
Тула
, город Тула, Тульская область
Смерть
1792
Тула
, город Тула, Тульская область
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