Стариков Матвей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Стариков Викула Матвеевич
Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна
Бракосочетание
До 1766
Смерть
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Стариков Никита Матвеевич
Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Старикова Матрёна Матвеевна
Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна