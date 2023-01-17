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Стариков Матвей Степанович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1766

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Стариков Викула Матвеевич

Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1766

Жена: Старикова Ефимия Кондратьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1766
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Стариков Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Старикова Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: Старикова Ефимия Кондратьевна

Тула, город Тула, Тульская область
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