Добрынин Никита Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Бракосочетание
До 1781
Рождение ребёнка
06.11.1792 ст.
Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1795 ст.
Дочь: Добрынина Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна
Бракосочетание
02.05.1797 ст.
Жена: Добрынина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.
Дочь: Добрынина Любовь Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1805 и 1814
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Олимпиада Никитична
Мать ребёнка: Добрынина Матрёна Зиновьевна
Смерть
1817