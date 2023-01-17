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Добрынин Никита Кондратьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Жена

Около 1756 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Добрынин Кондратий Евсеевич

Мать: Добрынина Мария Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1781

Жена: Добрынина Евдокия Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1792 ст.

Сын: Добрынин Иван Никитич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1795 ст.

Дочь: Добрынина Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
02.05.1797 ст.

Жена: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.

Дочь: Добрынина Любовь Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Добрынин Николай Никитич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1805 и 1814

Жена: Добрынина Матрёна Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Олимпиада Никитична

Мать ребёнка: Добрынина Матрёна Зиновьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1817
Тула, город Тула, Тульская область
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