Добрынина (Девяткина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Девяткина) Анна Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1792 ст.

Сын: Добрынин Иван Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1795 ст.

Дочь: Добрынина Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
02.05.1797 ст.

Муж: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.

Дочь: Добрынина Любовь Никитична

Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Добрынин Николай Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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