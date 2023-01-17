Добрынина (Девяткина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1792 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.08.1795 ст.
Дочь: Добрынина Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич
Бракосочетание
02.05.1797 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1799 ст.
Дочь: Добрынина Любовь Никитична
Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Добрынин Никита Кондратьевич
Смерть
Неизвестно