Лукьянов Михей Иванович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Михей Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лукьянов Иван Епифанович

Мать: Лукьянова Дарья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Улита Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дворникова (Лукьянова) Анна Михеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Климент Михеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Павел Михеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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