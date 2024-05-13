Лукьянов Михей Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Лукьянов Иван Епифанович
Мать: Лукьянова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дворникова (Лукьянова) Анна Михеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Климент Михеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Лукьянова Улита Зиновьевна
Смерть
Неизвестно