Лукьянов Павел Михеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Лукьянова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Лукьянов Афонасий Павлович
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Прокопьевна
Смерть
Неизвестно