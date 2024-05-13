Лукьянов Павел Михеевич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Павел Михеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лукьянов Михей Иванович

Мать: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Лукьянова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Лукьянова (Шушунова) Татьяна Трофимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукьянов Афонасий Павлович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Прокопьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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