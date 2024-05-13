Лукьянова Улита Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дворникова (Лукьянова) Анна Михеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукьянов Климент Михеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович
Смерть
Неизвестно