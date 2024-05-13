Лукьянова Улита Зиновьевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Улита Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дворникова (Лукьянова) Анна Михеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьянов Климент Михеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Павел Михеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Михей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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