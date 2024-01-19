Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хромина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чеснаков Семен Михайлович
Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно