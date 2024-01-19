Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лукьянов Михей Иванович

Мать: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хромина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чеснаков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснаков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Чеснаков Михаил Григорьевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснаков Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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