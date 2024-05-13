Чеснаков Михаил Григорьевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеснаков Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснаков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хромина (Чеснакова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чеснаков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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