Чеснаков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хромина (Чеснакова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чеснаков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Чеснакова (Лукьянова) Ксения Михеевна
Смерть
Неизвестно