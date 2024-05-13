Лукьянов Климент Михеевич 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Климент Михеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лукьянов Михей Иванович

Мать: Лукьянова Улита Зиновьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Варвара Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лукьянова) Мария Клеиетьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Федор Клеметьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Лукьянова) Анна Клеиетьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Лукьянова) Наталья Клеиетьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Клеиетьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Сергей Клеметьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Варвара Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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